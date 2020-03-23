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Hisarcıklıoğlu'dan, Kovid-19'dan etkilenen işletmelere çağrı yaptı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronovirüsten etkilenen işletmelere, çalışanını koruması ve istihdamını düşürmemesi çağrısını yaparak, "İhtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" ifadesini kullandı.

23.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:13
Hisarcıklıoğlu'dan, Kovid-19'dan etkilenen işletmelere çağrı yaptı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronovirüsten etkilenen işletmelere, çalışanını koruması ve istihdamını düşürmemesi çağrısını yaparak, "İhtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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