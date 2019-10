Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz-Akdeniz yolu Ordu'yu Orta Doğu'ya bağlayacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu 'da başlayan Karadeniz- Akdeniz kara yolunun önemine değinerek, "Yolun tamamlanmasıyla birlikte, Ordu yalnızca Akdeniz'e değil, Orta Doğu pazarına da bağlanmış olacak. Buna ilaveten, Samsun-Sarp demir yolunun da bir an önce devreye alınmasını bekliyoruz" dedi.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ve Ordu Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Müşterek Toplantısı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı. Bir otelde düzenlenen programda, Ordu'da ekonomiye değer katan iş insanlarına plaket takdim edildi.ORDU FINDIĞININ ÇİKOLATAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİHisarcıklıoğlu, programda yaptığı konuşmada Ordu fındığından çikolata üretilmesi durumunda elde edilecek olan kazancın, 2 milyar dolardan, 20 milyar dolara kadar çıkabileceğine değindi. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin fındık üretim merkezi, fındığın yarısını Ordu sağlıyor. Ordu ayrıca fındığa değer de katıyor. Birçok çikolata ürünü burada üretiliyor. İnşallah Ordu bu alanda da yeni bir çığır açacak. Belçika çikolatası gibi, Ordu çikolatası da meşhur olacak. Öte yanda tarım ürünlerini de çeşitlendiriyorsunuz. Kivi, soya ve kültür balıkçılığı gayet iyi gidiyor" dedi."KARADENİZ-AKDENİZ YOLUYLA ORDU, ORTA DOĞU PAZARINA BAĞLANACAK""Ulaşımda da önemli bir aks olduk. Ordu-Giresun Hava alanı, hem Ordu'ya, hem Giresun'a müthiş bir değer kattı" diyen Hisarcıklıoğlu" konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şimdi sıra kara yolu, demir yolu ve deniz yolunda. Ordu'dan başlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun tamamlanmasıyla birlikte, Ordu yalnızca Akdeniz'e değil, Orta Doğu pazarına da bağlanmış olacak. Buna ilaveten, Samsun-Sarp demir yolunun da bir an önce devreye alınmasını bekliyoruz. Ordu aynı zamanda yeni bir limana da ihtiyaç duyuyor. 2 organize sanayi bölgemiz var, 3'üncüsü için de çalışmalar devam ediyor. Kısacası Ordu her şeyin en güzelini hak ediyor. İşte bu yüzden biz de, Ordu için üzerimize düşeni yapıyoruz.""AÇIKLANAN 3 YILIN EKONOMİ PLANI HAKKINDA, SİZDEN GELEN TALEPLER IŞIĞINDA HÜKUMETE ÖNERİLERİMİZİ SUNACAĞIZ"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kamudan alacaklar ve özellikle katma değer vergisi (KDV) iadeleri konusunu sürekli gündemde tutup takip ettiklerini belirterek, "4 sektörde otomobil, mobilya, beyaz eşya ve konutta bizim talebimizle KDV-ÖTV indirimi gelmişti. Bunlardan konut hariç diğerleri temmuz ayında sona erdi. Ama 6 ay boyunca bu sektörlerde işleri bir miktar toparladı. Bugün, önümüzdeki 3 yılın ekonomi programı açıklandı. Bu çerçevede ve sizlerden gelen talepler ışığında, yeniden hükumete önerilerimi ileteceğiz. Devletten tek isteğimiz, rakiplerle eşit şartlar olsun, gerisini biz hallederiz. Bizim hiç kimseden eksikliğimiz yok fazlamız var, girişimci bir ruhumuz var" şeklinde konuştu.Programda ayrıca, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, OTSO Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman da birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, Ordu'da ekonomiye değer katan iş insanlarına, protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi.(İHA)