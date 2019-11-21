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Hisarcıklıoğlu: "Kırgızistan ile çok daha büyük ticaret hacmine ulaşmamızın mümkün"

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tecrübelerimizi Kırgızistan ile paylaşarak ticaret hacmimizi üst seviyelere çıkaracağız" dedi.

21.11.2019 19:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:24Hisarcıklıoğlu:
Türkiye- İş Forumu'nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tecrübelerimizi Kırgızistan ile paylaşarak ticaret hacmimizi üst seviyelere çıkaracağız" dedi.

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişikler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla, 'da gerçekleştirildi. Etkinlikte ikili görüşmeler yapılırken, mutabakat zabıtları imzalandı.

Türkiye Kırgızistan İş Forumu'nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kırgızistan'ın da kurucu olarak yer aldığı Türk Ticaret Sanayi Odası'nı, 6 devlet, ama tek millet vizyonuyla kurduk. Kırgızistan'la ortak kültürümüzün harcıyla ördüğümüz bağlarımız, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de bizi ayrılmaz dostlar kılmaya devam edecektir. İşte biz bu doğrultuda hareket ettik. Dünyada zengin olmanın yolu ticaretten geçiyor. Avrupa bunu yapıyor Avrupa ülkelerinin aralarındaki ticaretleri yüzde 70 düzeyinde. Bizim ticaretimizde de önümüzde engel olmaması lazım. İki taraf iş dünyası olarak engellerin kalkması ile ticaretimizi geliştireceğiz umuyoruz. Türkiye olarak, 40 yıl önce 3 milyar dolar ihracat yapıyorduk, yüzde 92'si tarım ürünüydü. Bugün ise bir sanayi devi haline geldik. Bu sürecin sonunda Kırgızistan'da bu seviyeye gelebilir, tecrübelerimizi paylaşarak ticaretimizi geliştirmek istiyoruZ" dedi.

"Müteahhitlerimiz bugüne kadar 70 projede 1 milyar dolar değerinde proje üstlendi"

Türkiye Kırgızistan arasındaki ticaret hacminden de bahseden Hisarcıklıoğlu, "Kırgızistan'a en çok yatırım yapan ilk 5 ülkeden biri olduk. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 70 projede 1 milyar dolar değerinde proje üstlendi. Ticaret hacmimiz şu an sadece yarım milyar dolar düzeyinde. Ama, kısa sürede çok daha büyük ticaret hacmine ulaşmamızın mümkün olduğuna inanıyorum. Kırgızistan'ın iktisadi ve sosyal dönüşüm sürecindeki başarısını gururla takip ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kırgızistan, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

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