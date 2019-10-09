Haberler » Güncel » Hisarcıklıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Hisarcıklıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin.

09.10.2019 17:40Hisarcıklıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirtti.
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah'tan." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:25 Suriye sınırından Ceylanpınar'a 2 roket atıldı
19:25 /ek fotoğrafla/ barış pınarı "koral" ile başladı
19:24 Karadeniz Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:24 Suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü- yeniden
19:23 Oktay: "Ekonomide, geçtiğimiz yıl maruz kaldığımız saldırının önünü kestik ve yeniden yükseliş...
19:20 Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:20 Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti
9.10.2019 19:26:17