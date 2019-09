- Hisarcıklıoğlu'ndan genç girişimcilere: "Eski köye yeni adet getirin"TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:"Girişimcilik zenginliktir. Zengin olmanın formülü de girişimcilikte. Sen ne kadar zenginsen ben o kadar zenginim. Birbirimizden kıskanmamamız lazım, kim ne kadar zenginse muhakkak hepimize faydası olur""Dünyada milletlerin gücü topu ile tüfeği ile değil girişimci gücü ile ölçülüyor""Girişimciliğin olmazsa olması cesur olmak lazım. Cesur olmayan girişimci olamaz. Risk almalısınız. Kazanırsın da batarsın da. Risk alamayan girişimci olamaz. Girişimci olamayan da zengin olamaz"AMASYA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, "Girişimcilik zenginliktir. Zengin olmanın formülü de girişimcilikte. Sen ne kadar zenginsen ben o kadar zenginim. Birbirimizden kıskanmamamız lazım, kim ne kadar zenginse muhakkak hepimize faydası olur" dedi. Amasya 'da düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler Forumunda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, genç girişimcilere ve girişimci adaylarına başarılı olmanın sırlarını anlattı.Kurtuluş Mücadelesinin Amasya'da hazırlandığını, Amasyalıların da yeni ekonomik planlarını burada yapacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Girişimcilik zenginliktir. Zengin olmanın formülü de girişimcilikte. Bugün Türkiye'de girişimcilik konuşuluyorsa, marka olduysa bunda hiç mütevazi olmayacağım, Türkiye'nin gündeminde girişimcilik yokken, Türkiye'nin gündemine biz soktuk. Kendim zengin olmak istediğim için yaptım bunu. Sen ne kadar zenginsen ben o kadar zenginim. Birbirimizden kıskanmamamız lazım, kim ne kadar zenginse muhakkak hepimize faydası olur" diye konuştu."Dünyada milletlerin gücü topu ile tüfeği ile değil girişimci gücü ile ölçülüyor" açıklamasında bulunan Hisarcıklıoğlu, 1990'lı yıllarda ülkelerin büyük güç olmasının uzaya hakim olmak ve askeri güç ile belirlendiğini, artık günümüzde süper güç olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğinin altını çizidi."Girişimci demek sınırlarını aşan kimse demek"İşsizliğin çözümümün tek ilacının girişimci sayısının artmasında olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu "Gelecekte rahat edebilmek için girişimci çıkartmak durumundayız, yoksa müthiş bir işsiz ordusu ile karşı karşıya kalırız. Girişimci demek sınırlarını aşan kimse demek. Konfor alanının dışına çıkan kimse demek. Dünyada ülkeler uzayda yarış ediyordu, şimdi artık girişimciler yarış ediyor. Uzay denince akla şimdi Elon Musk geliyor. Girişimcilikte birinci iş hayal, ben 35 yıllık girişimciyim hala her gün hayal kurarım. Hayal kurmaktan korkmayın. Bizim Türkçede yanlış bir tabir var 'hayalperest'... Her şey hayal ile başlıyor. Hayallerimizden hedef çıkartacağız, hedef koymazsanız o zaman hayalperest oluruz" ifadelerini kullandı.Girişimcilikte "yeter" kelimesinin yerinin olmadığını ifade eden ve dünyanın en büyük firmalarından örnekler veren Hisarcıklıoğlu, "Eski köye yeni adet getirin" diyerek, bunun başarı için şart olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Her gün sabah 'yeni ne yapabilirim' diye başlamanız lazım. Bütün gençlerimizi icat çıkartmak için yetiştirmemiz lazım. Yeni fikirler hep günlük hayatımızda, başka yerde değil. Yaptığınız işi marka haline getirmelisiniz. Girişimciliğin olmazsa olması cesur olmak lazım. Cesur olmayan girişimci olamaz. Risk almalısınız. Kazanırsın da batarsın da. Risk alamayan girişimci olamaz. Girişimci olamayan da zengin olamaz. Hata yaptıkça ders alıyorsunuz aslında. Bunun okulu yok, kendin yaşaman lazım" dedi.Parası olmayanların nasıl girişimci olacaklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Artık girişimci olmak için iki şeye ihtiyaç var, bir tane laptop, bir de çalışacağın garaj. Dünyanın en büyükleri garajda kurulmuş. 'Sermaye ihtiya' diyorsan kalkınma ajansımız burada. Projeni götür, kabul ettir. Ortaklık kültürünü geliştirmemiz lazım. Güçleri birleştirdiğiniz zaman 1+1 2 etmiyor, 1+1 10 ediyor haberiniz olsun. Birlikte olursak güçlüyüz. İşin hilesi dürüstlük. Kazanmak istiyorsanız dürüst hareket etmek zorundasınız. Hafızasına güvenen daima yanılır. Ne söylersen mutlaka yazacaksın" şeklinde konuştu.Programa Amasya Valisi Osman Varol, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Amasyalı işadamları, girişimciler ve üniversite öğrencileri katıldı.