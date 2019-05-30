Hisarcıklıoğlu'ndan OSB'ye ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri OSB'yi ziyaret etti.
OSB'den yapılan açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, 17. Genel Kurul'da göreve seçilen OSB yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyarette OSB Başkanı Tahir Nursaçan, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanında, ileriye yönelik hedeflenen projeler hakkında Hisarcıklıoğlu'na bilgiler verdi.
Hisarcıklıoğlu'nun ise Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi adına hizmet sunan Kayseri OSB yönetimine başarılar dilediği kaydedildi.
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Kaynak: AA