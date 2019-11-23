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Hisarcıklıoğlu: "Öğretmenler, yarının dünyasını oluşturan mimarlardır"

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkanı M.

23.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:47Hisarcıklıoğlu:
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve TOBB ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, öğretmenliğin en onurlu mesleklerden birisi olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, yarının dünyasını oluşturan mimarlardır" dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözünü şiar edindik. Milletleri kurtaran, geleceğe hazırlayan öğretmenlerdir. Bir öğretmen nasılsa, sınıfının da öyle olduğunu düşündük, çocuklara nasıl tesir ettiklerini anladık ve onları önemsedik.

Öğretmenlerin eserleri, yetişmiş insanlardır. Bu ülkeyi yönetenlerdir, sanatçılardır, bilginlerdir, sporculardır, işadamlarıdır, işçidir, köylüdür, memurdur.

Kısaca, her şeyi şekillendiren temelde öğretmenlerimizin verdiği eğitimdir.

Bu anlayış içerisinde Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak, Türkiye'nin her tarafındaki 365 oda ve borsamızla işbirliği halinde eğitim yardımlarımıza devam ediyoruz. 81 ilde okullar inşa ederek, iş dünyasının eğitim konusundaki misyonunu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Çünkü inanıyoruz ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.

Ve bundan da daha faydalı bir iş yok yeryüzünde.

Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitim camiamıza şükran ve saygılarımı sunuyorum." - ANKARA

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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