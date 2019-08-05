Haberler» Ekonomi» Haber

Hisarcıklıoğlu: Prototipimizin ilk modelini inceledik

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik" dedi.

05.08.2019 14:39 Hisarcıklıoğlu: Prototipimizin ilk modelini inceledik
TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik" dedi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'daki hesabından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Hisarcıklıoğlu, mesajında, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik" dedi.
Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Yönetim Kurulu üyelerinden Ethem Sancak, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ve Taha Yasin Öztürk de katıldı.



Mustafa Varank, Twitter, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:04   İran Basra Körfezi yakınlarında iki tekneye el koydu
16:04   HSBC CEO’su Flint görevi bıraktı
15:59   Euro Bölgesi Ekonomi İklimi'nde düşüş sürüyor
15:55   21 bin fındık üreticisinin cebine 745 milyon TL girecek
15:52   KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 310 milyar dolara yaklaştı
15:44   TÜRSAB yönetiminde çatlak
15:44   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk...