Hisarcıklıoğlu: "Tarihimizde Böyle Bir Şey Görülmedi"

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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam alanında tarihte benzeri görülmemiş desteklemelerin yapıldığına dikkat çekerek, "İlk 3 ay maaş, sigorta ve prim devletten" dedi.Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı Bölgesel İstişare Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olarak Kahramanmaraş'a 14. gelişim. Kahramanmaraş'a yılda 1 kez gelmeye özen gösteriyorum. Kahramanmaraş sanayi ve tarım kenti. Ayrıca 2 üniversitesiyle bir eğitim kentidir. Kahramanmaraş 80 milyon için çok önemli. İstihdam maliyetlerini azaltan, finans erişim hizmetlerini artıran, piyasayı harekete getiren ve vergi indirimleri noktasında gerekli tedbirler alındı. Hepimiz bunları yakından takip ediyoruz. 8. aydan sonra bizim önümüzü açan işlerin arkasında Bakanımız hükümette bizler adına bu işi takip etti. KDV'lerin iadelerini hızlandıran yeni bir sistem devreye girdi" diye konuştu.Türkiye'de devrim niteliğinde olan istihdam alanında yapılan desteklemelerin tarihte eşi benzeri olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bizim için devrim niteliğinde olan, Türk iş dünyası olarak yıllardır 2010'dan beri dile getirdiğimiz ticari alacak sigortası yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın katılımıyla 21 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz ve TOBB olarak 'Türkiye Ekonomik Şurası'nda gündeminde olan konuları aktarmıştır. Yine bu şurada Cumhurbaşkanımız, oda ve borsalarımızdan istihdam sözü aldık. Daha sonra 25 Şubat'ta 'Burası Türkiye burada iş var' sloganıyla istihdam seferberliği 2019 başlattık. İstihdam seferberliği kapsamında Kahramanmaraş'ta 20 bin kişilik yeni istihdam hedefini açıkladı. Kahramanmaraş'ta tüccar ve sanayicilerimizin bunu rahatlıkla başaracağına inanıyorum. Hükümetimizde devrim niteliğinde istihdamı destekleyen tedbirleri aldı ve bizlere sunuyor. Bunlardan birinci öncelik şudur. Herhangi bir üyemizin işletmesinde üretimde sıkıntısı varsa bu sistem devreye girerek, 'işçini çıkarma 3 ay boyunca işçinin maaşını, vergisini sigortasını ben öderim.' Tarihimizde böyle bir şey görülmedi. İlk 3 ay boyunca yeni işe alacağımız kardeşlerimizin maaşı, sigortası, primi hepsi devletten. 3 ayın sonrası 9 ay boyunca işveren sadece ücreti ödüyor, üzerinde vergi yükü tamamen devletten. Bunlar benzeri görülmemiş tarihi destekler" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ