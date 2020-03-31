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Hisarcıklıoğlu: Ücretsiz izne göndermeyin kısa çalışma ödeneğine başvurun

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronovirüs salgınından etkilenen işletmelere, çalışanlarını ücretsiz izne göndermek yerine 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasına başvurmaları çağrısında bulundu.

31.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:43
Hisarcıklıoğlu: Ücretsiz izne göndermeyin kısa çalışma ödeneğine başvurun
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronovirüs salgınından etkilenen işletmelere, çalışanlarını ücretsiz izne göndermek yerine 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasına başvurmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi
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