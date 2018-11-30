Hisse Piyasaları Powell Açıklamalarıyla Pozitif Seyretti

Trump'ın G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi ile yapacağı görüşme öncesinde şahin söylemlerine devam etmesi olası ticaret anlaşmasına ilişkin karamsarlığı arttırırken varlık fiyatlarında genel olarak Powell iyimserliğinin sürdüğü gözlendi. Türkiye 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme devam ederken, mevduat faizlerindeki düşüşle birlikte bankaların fonlama maliyetindeki azalma bankacılık endeksinde yükseliş eğiliminin devamını beraberinde getirdi.

Küresel ticarete ilişkin riskler ve Türkiye 2019 büyüme beklentilerindeki yavaşlama belirtileri demir çelik hisselerinde satışlı seyre sebep olurken Ukrayna- Rusya gerginliği ve beraberinde petrol fiyatlarındaki düşüşün durması havacılık sektörü hisselerine negatif yansıdı. Sabah itibariyle Asya piyasaları karışık, Amerikan vadelileri ise hafif negatif seyir izlemekte.