Hişyar Özsoy Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Bingöl belediye başkan adayı Hişyar Özsoy oldu. HDP adayı Hişyar Özsoy, Bingöl belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bingöl belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Bingöl belediye başkan adayı Hişyar Özsoy ile ilgili seçim sonuçları ve Bingöl belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Bingöl belediye başkan adayı Hişyar Özsoy oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bingöl belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bingöl aday yarışı ve Bingöl seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bingöl Seçim Bilgileri

Bingöl belediyesi için toplam sandık sayısının 224 olduğu belirlendi.

Bingöl belediyesi için açılan sandık sayısının ise 224 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bingöl belediyesi için katılım oranının ise % 72,06 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bingöl toplam seçmen sayısının ise 73.020 olduğu belirlendi.

Bingöl belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 52.621 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Bingöl Belediye Başkan Adayı Hişyar Özsoy Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Bingöl belediye başkan adayı olarak gösterilen Hişyar Özsoy, Bingöl yarışında % 30,44 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Hişyar Özsoy toplamda 14.948 adet oy sayısına ulaştı.

Hişyar Özsoy Kimdir?

Bingöl merkez Yeniköy köyünde 1977 yılında doğdu. Boğaziçi Universitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ABD'de Teksas-Austin Universitesinde Siyasal Antropoloji alanında yaptı. Master ve doktora derecesini aldı.

Michigan Universitesinde (Flint) Öğretim Uyesi olarak siyaset sosyolojisi, siyasi ve kültürel antropoloji, toplumsal ve siyasal dönüşüm ile Orta Doğu tarihi ve siyaseti konularında dersler verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Dış İlişkiler Koordinatörü ve siyasi danışman olarak görev yaptı. Uluslararası hakemli dergi ve yayınlarda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

25 ve 26. dönemde Bingöl, 27. dönemde Diyarbakır milletvekili seçildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Özsoy, evlidir.

HDP Bingöl belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.