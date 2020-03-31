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- Hitit, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı

- Hitit, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı Hitit Üniversitesi, Kuzey Kampüsünde öğrenciler ve personelin kulübe yaparak koruma altına aldığı, ancak koronavirüs salgını nedeniyle bakımları yarım kalan köpekleri unutmadı.

31.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:16
- Hitit, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı
ÇORUM - Hitit Üniversitesi, Kuzey Kampüsünde öğrenciler ve personelin kulübe yaparak koruma altına aldığı, ancak koronavirüs salgını nedeniyle bakımları yarım kalan köpekleri unutmadı.
Öğrenciler ve personeller tarafından bakımları yapılan köpeklerin durumu, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından merak konusu olmuştu. Birçok öğrencinin salgın nedeniyle bakımları konusunda endişelendiği köpekler için rektörlük devreye girdi.
Koronavirüs salgını öncesi üniversite yemekhanesinden öğrencilerimiz ile personelimizin kendi imkanlarıyla yiyecek ihtiyacını karşıladığı köpekler için rektörlük "Gözünüz arkada kalmasın. Onlar bize emanet. Bu sorumluluk hepimizin" sloganıyla kampüsteki hayvanlara mama desteği sağladı.
Üniversiteden yapılan açıklama da, "Kampüsümüzdeki sevimli dostların tüm bakımları ise personelimiz Fatma Dinder tarafından gönüllü bir şekilde eksiksiz yerine getiriliyor. Çorum Belediyesi veteriner hekimi tarafından da muayeneleri ve aşısı yapılan köpeklerin, sağlık durumlarının iyi" ifadelerine yer verildi.
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- Hitit, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hitit Üniversitesi, Koronavirüs, Çorum, Yerel

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- Hitit, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı
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