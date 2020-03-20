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Hitit Üniversitesi kendi ürettiği dezenfektanlarla virüse karşı savaşıyor

Çin'in Wuhan kentinde yeni tip salgınının ortaya çıkmasının hemen ardından harekete geçen Hitit Üniversitesi üst düzey tedbirler alarak dezenfektan üretimine başladı.

20.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:33
Hitit Üniversitesi kendi ürettiği dezenfektanlarla virüse karşı savaşıyor
Çin'in Wuhan kentinde yeni tip salgınının ortaya çıkmasının hemen ardından harekete geçen Hitit Üniversitesi üst düzey tedbirler alarak dezenfektan üretimine başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Hitit Üniversitesi tarafından dezenfektan üretimine başlandı. Tüm birimleriyle salgına karşı etkili bir mücadele yürüten üniversite, dezenfeksiyon çalışmalarını ise kendi ihtiyacını karşılamak için üretimini yaptığı dezenfektanlarla yapıyor.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından insan sağlığı ön planda tutularak üniversitenin ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen el ve yüzey dezenfektanlarına ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve kuruluşları için de dezenfektan üretimi yapılabilecek.

Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tuğrul Yıldırım, Covid-19 salgını nedeniyle Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarında dezenfeksiyon malzemeleri üretimine başladıklarını söyledi. Bu üretimin amacının üniversitenin dezenfektan ihtiyacını karşılamak olduğunu dile getiren Yıldırım, dezenfektanların içeriği hakkında açıklamalarda bulunarak, "İçeriğinde sağlığa zararlı hiçbir madde bulunmamaktadır. El dezenfektanı için yüzde 65 etil alkol derecesi ile üretmekteyiz. İçinde kullandığımız esans gıda uyumlu. Ayrıca gliserin ekliyoruz ki ellerde egzama olmasın, çatlak bulunanlarda ise sıkıntı olmasın. Yüzey temizleyicileri ise hastanelerde kullanılan yüzey temizleyicileriyle aynı içeriğe sahip" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Hitit Üniversitesi, Wuhan, Güncel

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