Hititlerin En Kutsal Tapınağına Lavanta Bahçesi

Çorum'un Boğazkale ilçesinde dünyanın en büyük imparatorluklarından Hititlerin en kutsal mekanları arasında yer alan Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı'nda lavanta bahçesi oluşturulması için çalışmalar başladı.

Boğazkale Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilk lavanta fidanları toprakla buluşturuldu.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Orman İşletme Müdürlüğü ile yaptıkları çalışmalar sonucunda Yazılıkaya'da bulunan Açıkhava Tapınağı'nda 40 dönümlük alanda lavanta bahçesi oluşturacaklarını söyledi.

Bu kapsamda ilk etapta 2 dönümlük alanda lavanta fidelerini toprakla buluşturduklarını dile getiren kaymakam Ataman, "Yıl boyunca da tapınağın bulunduğu alanın tamamını lavanta bahçesi haline getirerek yerli ve yabancı turistlerin lavanta kokuları eşliğinde ören yerlerimizi gezmesini planlıyoruz" dedi.

Çorum Orman İşletme Müdürü Halil Kısacı ise, bölgenin lavanta bahçesine dönüşmesinin hem turizm hem de çevreyi geliştirme anlamında çok güzel katkılar sağlayacağını belirterek, Boğazkale kaymakamlığıyla birlikte projeyi hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Fidan dikim törenine Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Boğazkale Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Hitit Dağcılık Kulübü Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

LAVANTAYI YETERİNCE TANIMIYORUZ

Arnas Tarım Ürünleri Genel Müdürü Bilal Teymur, doğal ürünlere ortan ilginin son dönemde oldukça arttığını ifade etti. " Doğal ürünlere karşı yüksek bir ilgi görüyoruz. Toplumun sağlıklı yaşam konusunda gösterdiği hassasiyeti giderek artması ve bilinçlenmesi, sevindirici. Ancak, lavanta henüz hakettiği yere gelmedi. Ulusal ve uluslararası bazda yapılacak aktiviteler, lavantanın tanınırlığını artırarak sağlıklı yaşama katkı sağlanacaktır" dedi.