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Hititlerin izleri havadan görülecek

Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden Hititler'in başkenti Hattuşa'yı ziyaret eden turistler "microlight" (motorlu hafif hava aracı) ile uçarak antik kenti havadan görme fırsatı bulacak.

20.10.2019 12:20Hititlerin izleri havadan görülecek
Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden Hititler'in başkenti Hattuşa'yı ziyaret eden turistler "microlight" (motorlu hafif hava aracı) ile uçarak antik kenti havadan görme fırsatı bulacak.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın 5 bin yıllık kalıntıları, Çorum'un Boğazkale ilçesi sınırları içinde yer alıyor.
Etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti, Yazılıkaya Tapınağı ile özellikle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Engebeli ve sarp araziye kurulu antik kentin gezilmesini kolaylaştırmak amacıyla harekete geçen Boğazkale Kaymakamlığı, turistlerin bölgeyi havadan görebilmesine olanak sağlamak için Microlight Uçuş Projesi'ni başlattı.
Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, proje kapsamında ilçeye getirilen microligt ile deneme uçuşu yaptı.
Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada antik kentin gökyüzünden görülebilmesi amacıyla balon, yamaç paraşütü ve microlight olanaklarını değerlendirdiklerini, uzman ekiplerce yapılan incelemelerde bölgenin doğasına en uygun aracın microlight olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Proje kapsamında temin edilecek microlightlar için pist ve hangar inşa etmek amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (OKA) hibe projesi sunduklarını belirten Ataman ayrıca ilçedeki gençlere iş imkanı oluşturmak amacıyla microlight uçuş eğitimi vereceklerini aktardı.
Uçuş lisanslarının alınmasıyla gökyüzü turlarını başlatmayı planladıklarını belirten Ataman, şunları kaydetti:
"Tarihin en önemli kültür miraslarından birine sahip olan Boğazkale'nin turizmden daha fazla pay almasını sağlamaya çalışıyoruz. İlçe turizmine yenilik katacağını düşündüğümüz microlight uçuşları ile özellikle adrenalin tutkunlarının yoğun ilgi göstereceği, yabancı turistlerin de farklı bir deneyim yaşayacağı önemli bir faaliyeti başlatmış olacağız. Altyapı çalışmaları kapsamında ilk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. Hazırlıkları tamamladıktan sonra gökyüzü turlarımızı başlatıp turistlere unutulmaz anlar yaşatmaya çalışacağız."

Boğazkale, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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