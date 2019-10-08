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Hitler'den kaçan doktor adına Ankara'da konferans

Hitler'den kaçan doktor adına Ankara'da konferans Albert Eckstein'ın yaşamını anlatan konferans düzenlendiANKARA - Hitler'den kaçarak Türkiye'ye yerleşen Prof. Dr. Albert Eckstein ile ilgili 'Yaşamı ve Anadolu İzlenimleri' konulu uluslararası konferans düzenlendi.

08.10.2019 21:29
Hitler'den kaçan doktor adına Ankara'da konferans
Albert Eckstein'ın yaşamını anlatan konferans düzenlendi
ANKARA - Hitler'den kaçarak Türkiye'ye yerleşen Prof. Dr. Albert Eckstein ile ilgili 'Yaşamı ve Anadolu İzlenimleri' konulu uluslararası konferans düzenlendi.
Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen konferans önce iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı. Konferansa Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı. Alman Arkeoloji Enstitüsü ile organize edilen fotoğraf sergisi açıldı.
Türk - Alman ilişkilerine vurgu yapan Erdmann 1933 yılının Almanya açısından karanlık bir dönem olduğunu ifade etti. Erdman, Türkiye'nin çok sayıda Alman bilim adamlarını almasının altını çizerek ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.
Burada bir konuşma yapan Taşdelen şu ifadeleri kullandı:
"Albert Eckstein bir dünya yurttaşıdır. Yaptığı çalışmalarla bunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Hem Almanya için hem Türkiye için büyük bir bilim insanıdır. Ülkemizin kuruluş sürecinde özellikle bilim ve akademik alanında Alman bilim adamlarının büyük katkısı olmuştur."
Hitler'den kaçan doktor adına Ankara'da konferans

Adolf Hitler, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat

Kaynak: İHA

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