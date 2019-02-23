Hitler Maaşı' Alan Hollandalılar Savaş Suçlusu Mu?

Hollanda'da çok sayıda eski Nazi işbirlikçisine Adolf Hitler tarafından bağlanan malul maaşının halen ödendiği ortaya çıktı.Nazi ordusuna bağlı SS - Waffen koluna mensup olan ve halen Alman hükümeti tarafından para ödenen Hollandalı eski askerlerin bazılarının savaş suçu işledikleri belirtiliyor.Belçika'da Nazi işbirlikçisi ve eski SS askerlerinden oluşan 27 kişiye Alman makamlarınca hala maaş ödendiğinin ortaya çıkması tartışma yaratmıştı.Belçika Parlamentosu'nda hafta içinde hükümetin "Hitler maaşı"nın kesilmesi konusunda Alman makamları ile masaya oturmasını içeren bir yasa tasarısı kabul edildi.Bu gelişmenin ardından Hollanda'da halen 34 kişiye Hitler tarafından bağlanan maaşın ödenmeye devam ettiği ortaya çıktı.Maaş alan Hollanda vatandaşlarının, Nazi ordusunda savaşırken yaralanan kişiler olduğu ve Hitler tarafından imzalanan kararname gereğince malul maaşı almaya hak kazandıkları belirtildi.Fiziki muayeneden geçiyorlarNazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler, 2. Dünya Savaşı'nda kendisine destek veren diğer ülke vatandaşlarına "sadakat ve itaatlerinin karşılığı olarak" maaş bağladı.Nazi yönetiminin yıkılmasından sonra Federal Almanya Cumhuriyeti, daha önceden elde edilen tüm sosyal hakları devraldı. Bu kapsamda Belçika ve Hollandalı Nazi işbirlikçilerine maaş ödemesi devam etti.Hollanda Televizyonu'na (NOS) bilgi veren tarihçi Cees Kleijn'a göre, Hitler maaşı alanlar arasında savaş suçluları da bulunuyor.Doğu cephesindeki Hollandalı Nazi askerlerinin büyük oranda savaş suçlarına karıştığını vurgulayan Kliejn, son yıllarda yüzden fazla eski SS askeri ile görüştüğünü anlattı.Kleijn'e göre, savaşta yaralanan eski Nazi askerleri Almanya'nın Hollanda sınırındaki Aachen kentine giderek orada fiziki muayeneden geçiyor.Kalıcı sakatlığı belirlenen Hollandalı eski Nazi'lere malul maaşı ödeniyor.Mağdurlara ödenen tazminatlar sadece birkaç yüz euroAlmanya tarafından Nazi zulmünden kurtulanlara ödenen tazminatlar bir kaç yüz euro civarındayken, eski Nazi askerlerine 1.300 euroya varan maaşlar veriliyor.Alman makamları, savaş suçuna karıştığı belirlenen kişilerin maaşının kesileceğini belirtiyor.Ancak Hollandalı tarihçi Kleijn'e göre Almanlar ikiyüzlü davranıyor.Çünkü Almanya maaş alan Naziler'in ismini Hollanda makamlarına vermiyor.Bu nedenle, savaş suçu konusunda sağlıklı bir araştırma yapılamıyor.'Skandal'Konuyu daha önce parlamento gündemine taşıyan Hristiyan Demokrat Parti (CDA) Milletvekili Pieter Omtzigt, isimleri açıklanmadığı için Hollanda maliyesinin Alman makamlarınca para ödenen kişiler konusunda hiçbir denetim yapamadığını vurguluyor.Hem Belçika hem de Hollanda'daki Nazi kurbanlarının yakınları ise bu duruma oldukça tepkili.Hollanda'daki İsrail Bilgi ve Belge Merkezi (CIDI) Müdür Yardımcısı Naomi Mestrum, Almanya'nın eski Naziler'e hala maaş ödemesini "skandal" olarak değerlendiriyor.Mestrum, "2. Dünya Savaşı'nda Naziler'le işbirliği yaptılar. Hala bundan faydalanıyorlar" diyor.