HİTÜ'de devir teslim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Hitit Üniversitesi
Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
, görevi Prof. Dr. Reha Metin Alkan
'dan devraldı.
Öztürk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Senato Salonunda düzenlenen devir teslim töreninde Rektörlük cübbesini giydi.
Törende senato üyelerine seslenen Öztürk, Hitit Üniversitesinde geçmiş dönemde müthiş bir atılım yapıldığını gözlemlediğini belirterek, yeni dönemde de atılımın devam etmesi için çaba sarf edeceğini söyledi.
Alkan'ın 8 yıllık görev sürecinde Hitit Üniversitesine önemli başarılar kazandırdığını aktaran Öztürk, şunları dile getirdi:
"Anadolu'nun bu mümbit topraklarında, medeniyetlerin merkezi olan şehrimizde adına yakışır hale getirmek, her babayiğidin harcı değildir. Sayın Rektörümüze hizmetleri için şükranlarımı arz ederim. Bundan sonraki dönemde başarı çıtamızı yere düşürmeden çalışacağımızdan emin olmanızı istirham ediyorum. Taş üstüne taş koymaya, Çorum
'u daha güzel bir şehir, ülkemiz için parlayan bir yıldız, üniversitemizi üçüncü nesil üniversiteler içinde örnek olacak noktaya taşıyacağız. Şu ana kadar zaten ilklerin olduğu bir üniversite. Bugünkü bayrak teslimi, inşallah önümüzdeki dönemde meyvelerini verecektir."
Eski Rektör Alkan da kendisinden sonra gelecek rektörün kendisinden çok daha başarılı bir akademisyen olması için dua ettiğini belirterek "Bugün görüyorum ki üniversitemizi bugünden çok daha ileri noktalara taşıyacak bir rektörümüz var. İnşallah hocamız yakın zaman içinde bizim yaptıklarımızın çok daha iyilerini hayata geçirerek, hepimizin gurur kaynağı olacağına inanıyorum." diye konuştu.
Hitit Üniversitesinin başarısı için akademik ve idari kadronun hep birlikte çalıştığının altını çizen Alkan, şunları kaydetti:
"2011 yılında devraldığımız üniversitenin inkılap tarihi dersleri için hocaları liselerden geliyordu. İnkılap tarihi dersi veremeyen bir üniversitenin bugün geldiği noktayı unutmamak lazım. Sadece bugüne bakılıp değerlendirildiğinde bazı şeyler eksik olabilir. Ancak inkılap tarihi, Türkçe, İngilizce hocası olmayan bir üniversitenin, bugün dünyanın 2 bin 200'üncü olma sürecinin gerçekten doğru değerlendirilmesi gerektiğini savunuyorum."
Törenin ardından Öztürk, Alkan ve akademisyenler Rektörlük binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Güncel
Kaynak: AA