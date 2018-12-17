Hitü'de Yeni Bölümler Açılıyor

Hitit Üniversitesi
(HİTÜ) Osmancık
Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde iki yeni program açılacağı bildirildi.
HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
, yaptığı yazılı açıklamada, hayırsever iş adamının adını taşıyan Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulunda sağlık bilgi sistemleri teknikerliği ile alternatif enerji kaynakları teknolojisi programları açılması için yaptıkları başvurunun Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uygun bulunduğunu belirtti.
Açılan yeni programlarla Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulundaki bölüm sayısının 10'a yükseldiğini aktaran Alkan, şunları kaydetti:
"Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği programından mezun olacak öğrenciler Sağlık Bakanlığı
ve bağlı birimler, devlet, üniversite ve özel hastaneler, Kızılay
gibi kurumlar, çeşitli sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, tıbbi ilaç üretici ve dağıtım şirketleri, medikal araç gereç üreten firmalarda çalışabilecek. Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programından mezun olacak öğrenciler de Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
bünyesinde istihdam imkanı bulabilirler. Ayrıca sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkanı olacağı öngörülmektedir."
Kaynak: AA