Hitü'den "27. Yılında Hocalı Katliamı" Konferansı

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından "27. Yılında Hocalı Katliamı" konulu konferans düzenlendi.Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bakan katıldı.Bakan, Türk tarihinde büyük zaferlerin yanı sıra büyük acıların da bulunduğunu, bunlardan birinin de Hocalı katliamı olduğunu söyledi.Osmanlı Devleti'nin Ermenilere "sadık millet" unvanı verdiğini belirten Bakan, "Türk milleti çok ihanetler görmüştür. Varlıklarını Türk milletine borçlu olan milletlerin yaptıklarına bakın. 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı'da yaşananlar, insanlık adına utanç vericidir." dedi.Konferansın ardından katliama ilişkin vahşetin izlerini taşıyan çarpıcı fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sabiha Kılıç ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.