Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

HİTÜ'den yerli ve milli "uzaktan eğitim" yazılımı

Hitit Üniversitesi (HİTÜ), öğrencilere uzaktan eğitim vermek amacıyla iki hafta içiinde yerli ve milli "Uzaktan Eğitim Modülü" yazılımını hayata geçirdi.

02.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:34
HİTÜ'den yerli ve milli
Hitit Üniversitesi (HİTÜ), öğrencilere uzaktan eğitim vermek amacıyla iki hafta içiinde yerli ve milli "Uzaktan Eğitim Modülü" yazılımını hayata geçirdi.
HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararınca üniversitelerin uzaktan eğitim sistemine geçtiğini hatırlattı.
Uzaktan eğitim sistemlerinin üniversiteler için ciddi bir gider kalemine dönüştüğünü belirten Öztürk, "Biz de kendi yazılımımızı yapmak için harekete geçtik. Yazılım ekibimiz kısa bir süre içinde çok yönlü ve geliştirilebilir bir modül hazırladı. Birçok üniversite için ciddi maliyet kalemine dönüşen, akademisyen ve öğrencilerinin kullanımına sunmakta zorlandıkları uzaktan eğitim yazılımlarıyla süreci yönetmeye çalışırken, Üniversitemiz uzaktan eğitimde kendi yazılımını kullanan nadir üniversitelerden biri olarak bu süreci çok başarılı bir şekilde yürütmektedir." ifadelerini kullandı.
Öztürk, modül için herhangi bir yazılım veya donanım altyapısı harcaması yapmadan, öz kaynakla öğrencilere destek olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.
Modülü geliştiren ekibe önderlik eden Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ömer Çırak ise Uzaktan Eğitim Modülünün üniversite için önemli bir kazanım olduğunun altını çizdi.
Modülün öğrenciler tarafından kullanılmaya başladığını aktaran Çırak, şunları kaydetti:
"Bu yeni süreçte, eğitim modüllerinin kullanımıyla ilgili teknik doküman ve video materyalleri öğrencilerimize sanal sınıf ortamında sunulmaktadır. Hitit Üniversitesi olarak bu zorlu süreçte öğrencilerimize kolaylıklar sunmak için teknik ekibimiz ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tamamen üniversitemize ait olan Hitit Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemimizle sürece çok çabuk adapte olabildiğimiz için mutluluk duymaktayız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››HİTÜ'den yerli ve milli 'uzaktan eğitim' yazılımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Polis ekiplerinden postane önüne bariyerli önlem - Haber 18:09: Korona virüsü nedeniyle memurlarla internet üzerinden toplu sözleşme - Haber 18:09: Öğretmenlerden sağlık çalışanları için siper maske - Haber 18:08: Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı - Haber 18:08: Üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber