Hitü ile Maarif Vakfı İş Birliği Yapacak

Hitit Üniversitesi
(HİTÜ) ile Türkiye
Maarif Vakfı arasında eğitim, araştırma, akademik çalışma, raporlama ve kültürel alanlarda iş birliği kurulması amacıyla "Akademik, İş Birliği ve Tanıtım Protokolü" imzalandığı bildirildi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün
ile imzaladıkları protokolle yurt içi ve yurt dışında yürütülen her türlü eğitim faaliyeti, akademik araştırma, bilgi-belge paylaşımı, müfredat materyal temini, yurt dışında bulunan üniversitelerle ortak program, yurt içi ve yurt dışındaki personel için eğitim çalışmalarına katkı sağlama gibi konularda iş birliği yapacaklarını belirtti.
Türkiye'nin, başta gönül coğrafyası olarak adlandırılan Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika
ve Balkan coğrafyası olmak üzere dünyanın dört bir yanından öğrenciyi çekme potansiyeline sahip olduğunu belirten Alkan, "Yapılan protokolle üniversitemizin bundan sonraki uluslararası eğitim faaliyetleri Türkiye Maarif Vakfının destekleriyle ve katkılarıyla daha profesyonel biçimde yapılacağına kalpten inanıyorum." ifadesini kullandı.
Hitit Üniversitesi, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA