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Hız motoruyla uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı

Hız motoruyla uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı Uyuşturucuyu İstanbul'dan Kayseri'ye hız motoruyla 5 saatte getirmişKAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin durdurduğu hız motorunda uyuşturucu madde ele geçirmesinin ardından motor sürücüsü ile birlikte 2 kurye gözaltına alındı.

24.09.2019 17:23
Hız motoruyla uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı
Uyuşturucuyu İstanbul'dan Kayseri'ye hız motoruyla 5 saatte getirmiş
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin durdurduğu hız motorunda uyuşturucu madde ele geçirmesinin ardından motor sürücüsü ile birlikte 2 kurye gözaltına alındı. Motoru kullanan F.K.'nın uyuşturucu hemen teslim edebilmek için İstanbul'dan Kayseri'ye hız motoruyla 5 saatte geldiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K.'nın hız motoru ile İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ankara yol uygulamasında yolu çift taraflı trafiğe kapatan ekipler, motorda arama yaptı. Motorda yapılan aramada 1 kilo 11 gram metamfetamin, 98,30 gram kokain ve 10,75 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K. emniyete götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, F.K.'nın getirdiği uyuşturucuyu teslim alacak olan 2 kişiyi de düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
770 kilometrelik yolu 5 saatte gelmiş
Öte yandan, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirip kuryelere teslim edecek olan F.K.'nın, hız motoru ile otomobilin 8 buçukta saatte geldiği 770 kilometrelik yolu, hız motoruyla 5 saatte geldiği ortaya çıktı.
Hız motoruyla uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı

İstanbul, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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