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Hız tutkunları Kepez'de buluşuyor

Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu hız tutkunlarını ağırlayacak.

10.10.2019 15:21Hız tutkunları Kepez'de buluşuyor
Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu hız tutkunlarını ağırlayacak.

Kepez'de heyecan bitmek bilmiyor. Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu hız tutkunlarını bir araya getirecek. Otodrag yarışları 12 Ekim Cumartesi günü antrenman ve ısınma turlarıyla başlayacak. Hız tutkunlarını buluşturacak yarışlar 13 Ekim Pazar günü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Türkiye'nin dört bir yanından takımların katılacağı yarışlara 50 araç ile 50 pilotun katılması bekleniyor. Hız tutkunlarının buluşması noktası olan Kepez'de bu hafta sonu gerçekleştirilecek heyecan dolu Otodrag yarışlarında nefesler tutulacak. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Kepez, Spor

Kaynak: İHA

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