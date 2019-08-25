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Hız yapan 265 sürücüye ceza yağdı

Balıkesir'de trafik polisleri hız yapan sürücülere ceza yağdırdı.

25.08.2019 11:13 Hız yapan 265 sürücüye ceza yağdı
Balıkesir'de trafik polisleri hız yapan sürücülere ceza yağdırdı. Trafik polisleri yaptıkları denetimlerde 265 sürücüye 77 bin 679 lira para cezası uyguladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yollarda radarla hız denetimi yaptı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 265 sürücüye 77 bin 679 TL ceza yazıldı. Trafik ekipleri ayrıca 2 aracı trafikten men etti. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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