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Hız yapan sürücüler radara yakalandı

Balıkesir'de trafik polis ekipleri ana yollarda radarla hız kontrolü yaptı.

04.08.2019 12:53 Hız yapan sürücüler radara yakalandı
Balıkesir'de trafik polis ekipleri ana yollarda radarla hız kontrolü yaptı. Polis ekipleri hız yapan araçların sürücülerine 117 bin lira ceza kesti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hız ihlali kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla hız denetimi gerçekleştirdi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk güzergahında 16 ekip ve 26 personel ile yapılan uygulamada 367 sürücüye hız kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 117 bin 67 lira ceza kesildi. Ayrıca denetimler sırasında 2 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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