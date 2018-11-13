Hizan Belediyesinden Refüj ve Peyzaj Çalışmaları

13 Kasım 2018 Salı 09:37



13 Kasım 2018 Salı 09:37

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis'in Hizan Belediyesince yürütülen çalışmalar devam ediyor.Hizan'da 'Daha Yaşanılır Bir Hizan İçin' sloganıyla devam eden çalışmalar hız kazandı. İlçe merkezinde yoğun bir çalışma sürdüren Hizan Belediyesi, ilçenin muhtelif yol, kaldırım, refüj, cadde ve sokaklarını süslemeye devam ediyor. Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'nun verdiği talimatlar doğrultusunda kısa bir süre önce ilçe merkezindeki caddede sürdürülen düzenleme projesinde son rötuşlar yapılarak, refüj taşları yenilenerek, çiçeklikler yerleştirilmişti.Refüje yerleştirilen saksılara sert hava koşullarına uygun çiçekler yerleştirilirken, yeni aydınlatma direklerinin yerleştirilmesiyle de oluşan görsel güzellik ilçeye modern bir görüntü kazandırdı. - BİTLİS