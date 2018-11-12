Hizan'da "1. Ulusal Hizan Sanat Çalıştayı" Düzenlenecek

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:34



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:34

Bitlis'in Hizan Belediyesi tarafından "1. Ulusal Hizan Sanat Çalıştayı" düzenlenecek.Hizan Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal projeleri de hayata geçirerek, kenti yaşanabilir hale getirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 28 akademisyenin katılacağı çalıştayda, 4 gün boyunca farklı etkinlikler yapılacak.Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, görevlendirmeyle alt ve üstyapı çalışmalarınIN yanı sıra kentte ihmal edilen sosyal belediyecilik alanında da farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hamitoğlu, "Sosyal belediyecilik adına kente birçok etkinlik yaptık. Geçen hafta bölgenin en büyük fotomaratonunu yaptık. Yaklaşık 200 fotoğrafçı üç gün boyunca ilçemizin güzelliklerini fotoğrafladı. 14-18 Kasım tarihleri arasında ise Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 30 ressam akademisyeni ağırlayacağız. 4 gün boyunca ilçede resim atölye çalışmaları, geziler ve sanatsal gösteriler yapacaklar. Sanat çalıştayımıza tüm halkımız davetlidir" dedi. - BİTLİS