Hizan'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma" Programı Düzenlendi

Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
, vefatının 80. yıldönümünde Bitlis
'in Hizan
ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Hükümet
Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu
'nun çelenk bırakmasıyla başlayan program, saat 09.05'te ilçede siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.
Düzenlenen anma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Tabur Komutanı Yarbay Ümit Duyu, İlçe Jandarma
Komutanı Fikret Çetin Kale
, kurum amirleri, STK
temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS
Türkiye,Bitlis,Hizan,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 14:02