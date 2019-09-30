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Hizan'da 10 kişinin öldüğü kazanın araç sürücüsü tutuklandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece "bilinçli taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.09.2019 22:23Hizan'da 10 kişinin öldüğü kazanın araç sürücüsü tutuklandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece "bilinçli taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında 11 Eylül'de meydana gelen kazada 10 kişini hayatını kaybetmiş, araç sürücüsü Eyüphan Taş'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüsü Eyüp Taş hastanedeki tedavisinin ardından Hizan Cumhuriyet Savcısı Gökhan Karakaş'a ifade verdi. İfadesi alındıktan sonra Hizan Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Eyüphan Taş, "Bilinçli taksirle öldürme suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİTLİS

Bitlis, Eylül, Hizan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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