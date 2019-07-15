15.07.2019 19:36
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Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Hizan

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilk olarak Gayda Mezarlığındaki şehitlik ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua yapıldı. Daha sonra Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Ümit Duyu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kurt, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, törene katılan şehit aileleriyle sohbet ettiler.

Törenin ardından Hizan Bediüzzaman Said Nursi Ulu Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Bitlis, Hizan, Güncel

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