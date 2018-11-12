Hizan'da Belediye Çalışmaları Devam Ediyor

Hizan
Belediyesi tarafından başlatılan yol, kaldırım ve refüj çalışmaları devam ediyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu
, yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki caddelerde son çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Yeni çalışmalarla ilçeye modern bir görüntü kazandırdıklarını anlatan Hamitoğlu, "Caddelerimizde yaptığımız revizyon çalışmaları, orta refüjde taşların yenilenmesi, çiçeklikler ve aydınlatmaları hayata geçirdik. İlçemizin gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, parke ve birçok alanda çalışmalarımız da büyük bir hızla devam ediyor. İlçemize artı değer katacağına inandığımız projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşanılır bir Hizan için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi.
Bülent Hamitoğlu,Hizan
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:44