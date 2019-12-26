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Hizan'da Çocuk Kütüphanesi açıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde Çocuk Kütüphanesi açılışı yapıldı.

26.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:36 Hizan'da Çocuk Kütüphanesi açıldı
'in ilçesinde Çocuk Kütüphanesi açılışı yapıldı.
Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programında konuşan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, kütüphanede yaklaşık 5 bin 500 kitabın bulunduğunu söyledi.
Geleceğin teminatı olan çocukların kütüphaneyi çok seveceğine inandığını aktaran Köleoğlu, "Çocuklarımız burada okuma alışkanlığı kazanacak. Ufuklarını genişletecek nice kitaplar bulacaklar. Kütüphanemizin açılışında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karakaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, İlçe Emniyet Amiri Tamer Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, İlçe Müftüsü Murat Demir, yazar Sinan Yağmur, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: AA

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