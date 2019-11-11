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Hizan'da fidan dikimi

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Bitlis'in Hizan ilçesinde fidan dikildi.

11.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:48Hizan'da fidan dikimi
genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 'in ilçesinde fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde başlatılan program kapsamında, Aşağı Mahallesi heyelan bölgesinde etkinlik düzenlendi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte bin 111 fidan toprakla buluşturuldu. Burada konuşan Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında bizler de Hizan ilçesi olarak bin 111 adet fidanı toprakla buluşturduk. Ülkemizin genelinde olduğu gibi saat 11.11'de programı başlattık. Özellikle Aşağı Karasu Mahallesi'nde heyelan potansiyeli olan bölgemizi ağaçlandırdık. Projeye gerek halktan gerekse çalışanlarımızdan yoğun bir katılım olduğunu görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Fidanları temin eden Orman İşletme Müdürlüğümüze, ekim alanının düzenlenmesinde başrol oynayan belediyemize, organizasyonu yürüten ilçe sağlık müdürlüğümüze, katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim" dedi.

Düzenlen etkinliğe Kaymakam Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Tabur Komutanı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, kurum amirleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. - BİTLİS

Türkiye, Karasu, Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: İHA

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