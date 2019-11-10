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Hizan'da halk müziği konseri

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kültür ve Sanat Günleri kapsamında konser düzenlendi.

10.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:36Hizan'da halk müziği konseri
'in ilçesinde Kültür ve Sanat Günleri kapsamında konser düzenlendi.
Hizan Kaymakamlığınca geçekleştirilen etkinlik kapsamında Türk Halk Müziği sanatçılarından Sinan Erkeker ve Sercan Direk, Hizanlılarla buluştu.
İlçe Kültür Merkezindeki konserde halk müziğinin seçkin parçalarını seslendiren sanatçılar, Hizanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Hizan'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Erkeker ve Direk, etkinliği düzenleyen Kaymakamlığa teşekkür etti.
Konsere Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: AA

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