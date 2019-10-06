Haberler » Güncel » Haber

Hizan'da husumetli aileler barıştırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde aralarında husumet bulunan Yelkıran ve Çayır köyü sakinleri düzenlenen törenle barıştı.

06.10.2019 15:46Hizan'da husumetli aileler barıştırıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde aralarında husumet bulunan Yelkıran ve Çayır köyü sakinleri düzenlenen törenle barıştı.
Çayır köyünde düzenlenen barış törenine katılan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, ilçede hayırlı bir olaya tanıklık ettiklerini söyledi.
Komşu iki köy arasındaki husumetin giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köleoğlu, "Bizler komşuyu komşuya mirasçı kılacak kadar önem veren bir peygamberin ümmeti olduğumuzu ifade ediyorsak aradaki kırgınlıkların giderildiği bu toplantılara öncülük etmeliyiz. Bu birlikteliği sağlayan kanaat önderlerimize, belediye başkanımıza, encümenlerimize, siyasi parti temsilcilerimize, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Tahriklere kapılmadan sulh tarafı olan ve daima itidalini muhafaza eden köylülerimizi de tebrik ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." diye konuştu.
Törene, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Sait Kuldaş, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Köleoğlu, Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:12 Antalya kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı
22:11 Göle düşen sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu
22:10 Paris'te eş cinsel kadınlara yönelik yasa tasarısı protesto edildi
22:10 Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi
22:09 Fuat oktay etnospor'da açıklamalarda bulundu
22:06 Yolda yürürken tarihi madeni para buldu
22:06 Sarıyer Kaymakamlığından "taraftarın darbedildiği" iddiasına açıklama