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Hizan'da ibadete açılan camide ilk cuma namazı kılındı

Bitlis'in Hizan ilçesinde hizmete açılan İmamhatip Ortaokulu ve Uygulama Camisinde ilk cuma namazı kılındı.

20.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:33 Hizan'da ibadete açılan camide ilk cuma namazı kılındı
'in ilçesinde hizmete açılan İmamhatip Ortaokulu ve Uygulama Camisinde ilk cuma namazı kılındı.
Kaymakam Mustafa Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin ilçe halkına ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
Okulun kalan eksiklerinin de en kısa zamanda giderileceğini ifade eden Köleoğlu, öğrencilere de başarılar diledi.
Köleoğlu namazın ardından beraberinde İlçe Emniyet Amiri Tamer Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve İlçe Müftüsü Murat Demir ile camiyi gezdi.

Mustafa Köleoğlu, Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: AA

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