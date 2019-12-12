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Hizan'da İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camisi açıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camisi açıldı.

12.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:04Hizan'da İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camisi açıldı
'in ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camisi açıldı.

Mahallesi'nde açılan İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camisinde öğrenciler ders başı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, yapımı tamamlanan Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camisini bugün itibariyle faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camiinin faaliyete geçmesinde bize her türlü desteği veren Kaymakamımız Mustafa Köleoğlu, İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camiinin planlama ve yapım aşamasında büyük çaba ve emek sarf eden eski Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Bülent Hamitoğlu'da teşekkürü bir borç biliyoruz. Okulun yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Okulumuzun memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Bahçelievler, Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: İHA

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