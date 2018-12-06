06 Aralık 2018 Perşembe 11:06



06 Aralık 2018 Perşembe 11:06

Hizan'da Mevlid-i Nebi Haftası, düzenlenen etkinlikle kutlandı.Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda "Hazreti Muhammed ve Gençlik" temalı program düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi sahnelendi.Etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.