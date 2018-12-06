Hizan'da 'Mevlid-i Nebi Haftası' Etkinliği

Bitlis
'in Hizan
ilçesinde 'Mevlid-i Nebi Haftası' nedeniyle bir program düzenlendi.
Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından kültür merkezinde "Hazreti Muhammed
ve Gençlik" temalı program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro etkinliği gerçekleştirilerek ilahiler seslendirildi.
Düzenlenen etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. - BİTLİS
Bitlis,Hizan
06 Aralık 2018 Perşembe 16:58