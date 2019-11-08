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Hizan'da Mevlid Kandili programı düzenlendi

i Muhammed'in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

08.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:39 Hizan'da Mevlid Kandili programı düzenlendi
i Muhammed'in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, 'in ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Hizan İlçe Müftülüğü Mevlid Kandili dolayısıyla Bediüzzaman Ulu Camii'nde bir program düzenledi. Akşam namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türkçe ve Kürtçe okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle devam etti. Program okunan dua ile son bulurken, cemaat tarafından getirilen toplu salavatların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BİTLİS

Bediüzzaman Said Nursi, Mevlid Kandili, Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: İHA

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