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Hizan'da öğretmenler yönelik moral ve motivasyon etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatilde belirlenen program kapsamında Bitlis'in Hizan ilçesindeki öğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri düzenleniyor.

20.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:22Hizan'da öğretmenler yönelik moral ve motivasyon etkinliği
Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatilde belirlenen program kapsamında 'in ilçesindeki öğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri düzenleniyor.

İlçede tüm öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşü, tarihi mekan gezileri ve hasta ziyaretleri yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen moral ve motivasyon etkinliğine öğretmenler yoğun katılım gösterdi. Hizan Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Caner Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve öğretmenlerle birlikte mesleki çalışma kapsamında doğa yürüyüşü yaptıklarını belirtti.

İlçede görev yapan öğretmenlerden Ahmet Aydın ise, etkinliğe katılan meslektaşlarına rehberlik ederek, ilçede bulunan tarihi mekanlar hakkında bilgiler verdi. - BİTLİS

Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: İHA

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