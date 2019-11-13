Haberler » Güncel » Hizan'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansı - Haber

Hizan'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı

i Nebi Haftası nedeniyle "Peygamberimiz ve Aile" konulu bir konferans düzenlendi.

13.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:45Hizan'da
i Nebi Haftası nedeniyle "Peygamberimiz ve Aile" konulu bir konferans düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Murat Demir, "Yüce Rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükunet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, Rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kurumdur" dedi.

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Eren Üniversitesi Genel Sekreteri ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Zahit Kuldaş ise, Peygamber Efendimizin bize bıraktığı iki emanet olduğunu belirterek, "Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim, diğeri sünnetidir" diye konuştu.

Programa Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Bitlis İl Müftüsü Feysal Geylani, İlçe Müftüsü Murat Demir, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından Kaymakam Mustafa Köleoğlu tarafından konuşmacı Muhammed Zahit Kuldaş'a plaket ve hediye verildi. - BİTLİS

Murat Demir, Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:52 2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
17:52 HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2)
17:51 Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor -2
17:51 Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor -3
17:50 Kazada yaralanan PTT görevlisine yoldan geçen sağlıkçı müdahale etti
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:54:07