Haberler » Güncel » Hizan'da PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi - Haber

Hizan'da PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerince, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

10.01.2020 19:47 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:47Hizan'da PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS'in ilçesinde jandarma ekiplerince, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Komutanlığı'nca, Hizan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-8 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnci 2020-2' operasyonu düzenlendi. Operasyonda bulunan sığınakta tek gözlü sanayi tipi ocak, bir metre tüp hortumu, 2,5 litre ayçiçek yağı, 1,5 kilogram siyah zeytin, 2,5 kilogram çamaşır deterjanı, tencere, mont, ayakkabısı, mat ve muhtelif miktarda mutfak malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, savcılığın talimatıyla olay yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.



Jandarma, Hizan, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:08  (Ek bilgiyle)Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü - Haber
20:08  Hopa'da taksiciyi öldürüp, Gürcistan'da yakalanan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi - Haber
20:07  (Ek bilgiyle)ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ - Haber
20:06  Samsun eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden elif: dünyamı kararttı, ışığa hasret kalsın - Haber
20:05  3 yaban keçisini vuran 5 kişiye 76 bin lira ceza - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 20:16:16