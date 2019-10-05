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Hizan'da "Şehitlere saygı ve gazilik" konferansı düzenlendi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma ekipleri ile muharip ve malul gazi dernekleri işbirliğinde öğrencilere "Şehitlere saygı ve gazilik" konferansı verildi.

05.10.2019 09:23Hizan'da
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma ekipleri ile muharip ve malul gazi dernekleri işbirliğinde öğrencilere "Şehitlere saygı ve gazilik" konferansı verildi.

Hizan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Şehitlere saygı ve gazilik" konulu konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gazilik ve şehitliğin kutsallığı ile ilgili bilgiler verilen konferansta, geleceğin teminatı gençlere tarihin canlı tanıkları ile gaziler bir araya geldi. Kültürel devamlılığı ve geçmişle olan duygusal bağı güçlendirmek, tarihsel geçmişi ile geleceğin arasında köprü kurmak adına öğrencilere bir konferans verildiği belirtildi.

Düzenlenen konferansa Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Bahadır Seferoğlu, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: İHA

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