Hizan'ın Taş Evleri ve Doğası Resmediliyor

15 Kasım 2018 Perşembe 17:09



15 Kasım 2018 Perşembe 17:09

Türkiye'deki 14 üniversiteden Bitlis'in Hizan ilçesine gelen 28 akademisyen, özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı olan köylerdeki taş evler ve doğal güzelliklerin resmini çiziyor.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis'in Hizan Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra ilçenin daha yaşanılabilir hale gelmesi amacıyla sosyal projeleri de hayata geçiriyor.Bu kapsamda düzenlenen Ulusal Sanat Çalıştayı'nda 4 gün boyunca farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.Köyleri ve ardından ilçe merkezini gezerek fotoğraf çeken 28 akademisyen, Hizan Spor Salonu'nda kurulan atölyede, bu fotoğraflara bakarak ilçeyi resmediyor.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ulusal Hizan Sanat Çalıştayı Küratörü Mehmet Göktepe, Türkiye'deki 14 üniversiteden usta ressamları ilçeye getirdiklerini söyledi.Amaçlarının sanatı Anadolu'nun en ücra köşesine kadar götürmek olduğunu belirten Göktepe, şöyle konuştu:"Hizan doğuda saklı bir cennettir. Sergi öncesi Hizan ve çevresine bir gezi düzenledik. Sanat açısından çok bakir kalmış bir yer. Doğası ve evleri sanatçıları çok etkiledi. Gezide sanatçılar, buraları algılayıp sonra nasıl bir sanat eserini ortaya çıkaracaklarını daha iyi anladı. 4 gün burada çalışacağız. Herkesi bekliyoruz. Bu etkinliği yapan Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'na teşekkür ederiz."Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Ali Genç de ilçenin doğasından çok etkilendiğini ifade etti.Bu güzellikleri sanatla ortaya koyacakları için mutlu olduklarını dile getiren Genç, "Bölgede böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum. Karadeniz'i anımsatan bir doğası var. Burayı resmederek güzelliklerini ortaya çıkaracağız. Çalışmalarımızda yeşilin ve sıcak renklerin bin bir tonunu görmek mümkün. Çalışmalarımıza bunu yansıtıyoruz." dedi.