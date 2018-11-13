Hizanlı Kadınlar Hünerlerini Sergiledi

13 Kasım 2018 Salı 14:04



13 Kasım 2018 Salı 14:04

Bitlis'in Hizan ilçesinde Aile Destek Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.Hizan Aile Destek Merkezinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, yıl boyunca ürettikleri eserleri açılan sergiyle beğeniye sundu.Sergiyi gezen Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Bülent Hamitoğlu, kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceleyerek ilgililerden bilgi aldı ve kursiyerlerle eğitmenleri tebrik etti.Aile Destekleme Merkezi Koordinatörü Naciye Salar, yıl boyunca yapılan ürünleri sergide görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Kadınlarımız ile yoğun bir faaliyet gerçekleştirdik. Devletimizin sağladığı imkanları halkımıza kazandırmaya gayret gösterdik. Eğitim öğretim faaliyetlerine destek ve katkılarını esirgemeyen Sayın Bülent Hamitoğlu'na ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra da kadınlara yönelik faaliyetlerimiz devam edecek."Sergi açılışına, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, Bitlis Dernekler Federasyonu Başkanı Yaşar İzsiz ile kurum amirleri de katıldı.