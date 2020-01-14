Haberler » Güncel » Hizanlı usta, söğüt dallarını sepete dönüştürüyor - Haber

Hizanlı usta, söğüt dallarını sepete dönüştürüyor

BİTLİS'te yaşayan sepet ustası Arif İltaş (50), söğüt ağacından yaptığı sepetlerle unutulmaya yüz tutan 'sepetçilik' geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

14.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:44Hizanlı usta, söğüt dallarını sepete dönüştürüyor

BİTLİS'te yaşayan sepet ustası Arif İltaş (50), söğüt ağacından yaptığı sepetlerle unutulmaya yüz tutan 'sepetçilik' geleneğini yaşatmaya çalışıyor. 40 yılı aşkın süredir evinin bir bölümünde bu işi yapan İltaş, "Bu meslek için dükkanımın olmasını çok isterdim, ama imkanım yok. Ben öldükten sonra bu mesleğin devam etmesini istiyorum" dedi.

ilçesine bağlı Mahallesi'nde yaşayan Arif İltaş, dededen kalma yöntemlerle el işi örme sepetler yaparak, artık çok yaygın olmayan 'sepetçilik' geleneğini yaşatmaya çalışıyor. İltaş'ın söğüt ağacı dallarını kullanarak yaptığı sepetlerin yanı yanı sıra ekmeklik, meyvelik ve kara kovanlar gibi ürünleri  de büyük rağbet görüyor. Dededen kalma sepetçilik mesleğini 40 yılı aşkın bir süredir evinde çalışarak yaşatmaya çalıştığını belirten İltaş, şöyle dedi:

"Oturduğum evimin bir kısmını sepetçilik mesleğine ayırdım. Bu meslek için bir dükkanımın olmasını isterdim. Ama imkanım yok. Ben öldükten sonra bu mesleğin devam etmesini istiyorum. Bu mesleği buralarda yapan kimse yok. ağacında yeni yeni filizler çıktığında dereleri gezerek, toplamaya başlıyorum. Sonbahar geldikten sonra yine dağları gezerek topluyorum. Kapımın önünde temizledikten sonra eve getirerek yavaş yavaş yapmaya başlıyorum. Tandır ekmeği pişirenler için büyük sepet yapıyorum. Kara kovanlar için de ayrıca sepet yapıyorum. Siparişe göre kim ne isterse, onu yaparak gönderiyoruz. Bu yaptığım sepetler çok sağlıklı. Poşetler gibi değil. İçinde 10 gün meyve kalsa bile bozulmaz. Buzdolabına gerek kalmıyor. El yapımı olduğu için süs eşyası olarak da kullanılabilir. Yaptığım bu sepetleri sipariş üzerine Türkiye'nin farklı yerlerine gönderiyorum. Bizim buranın bal, ceviz ve fındığı meşhurdur. Bölgenin arıcıları beni arıyor ve onlara sipariş üzerine kara kovan yapıyorum."



Yeşilova, Hizan, Söğüt, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:26  Iraklı mucize bebek Türkiye'de hayata tutundu - Haber
11:25  Otellerin saunalarına dadanan hırsız yakalandı - Haber
11:25  Tarım ürünleri ihracatında sert kabuklu meyveler lider - Haber
11:20  (Özel) Antrenmandan önce yarım saat kitap okuyorlar - Haber
11:20  Kartepe'de imar uygulaması askıda - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:27:27