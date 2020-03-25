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Hızarla ağaç keserken kazayla ayağını kesti

Hızarla ağaç keserken kazayla ayağını kesti Aksaray'da hızarla ağaç keserken bir anlık dalgınlıkla hızarı elinden kaydıran vatandaş ayağını kesti.

25.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:39
Hızarla ağaç keserken kazayla ayağını kesti
AKSARAY - Aksaray 'da hızarla ağaç keserken bir anlık dalgınlıkla hızarı elinden kaydıran vatandaş ayağını kesti.
Olay, Aksaray'ın Ağaçören İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki müstakil evinde ağaç kesmek isteyen Mehmet K. (35), eline aldığı hızarla ağaçları kesmeye başladı. Bir süre sonra ağaç keserken hızarı elinden kaydıran Mehmet K. hızar bıçağının ayağına değmesi sonucu ayağı kesilerek yaralandı. Evdeki ailesi tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ayağından yaralanan vatandaşı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada tedavi altına alınan Mehmet K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sol ayağından derin bir kesi aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hızarla ağaç keserken kazayla ayağını kesti

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet K, Aksaray, 3. Sayfa

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Hızarla ağaç keserken kazayla ayağını kesti

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